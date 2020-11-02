В Мариуполе шлаковую гору можно превратить в лыжный склон (Фото)

В Мариуполе шлаковую гору, расположенную на берегу Азовского моря, можно озеленить и даже создать лыжный склон. Но для последнего проекта нужно установить, что гора экологически чистая. Такое мнение высказал президент французской компании Beten Ingenierie Жан Рош во время своего визита в город, передает «Сайт города Мариуполя».

Французские специалисты рассказали, как вопрос таких «гор» решается в Европе.

«Там также много шахт, подобных производств. Конечно же, это достаточно дорогостоящие работы и длятся они долго. Тем не менее, есть возможность обустроить эту гору, сделать ее экологичной, озеленить ее», – отметил Жан Рош.

Для начала нужно провести исследование химических элементов, которые находятся в горе, подумать над тем, как стабилизировать почву. «Технологии, которые позволяют озеленить такие почвы, уже есть. Природа очень сильная. Она всегда побеждает. Вторая сторона вопроса – это нужно обговаривать с муниципалитетом, промышленным предприятием», – отметили специалисты.

Шлаковая гора в Мариуполе

Есть около 20 примеров, как видоизменяются данные горы. Решения очень разные, например, обустройство лыжных склонов, когда горы покрывают даже не искусственным снегом, а специальным пластиком. «Сложно назвать, сколько могло бы стоить такое обустройство горы. Нужно сделать предварительный анализ, технико-экономическое обоснование, и только потом принимать бюджет. Такой проект нужно обсуждать с международными банками – это может стоить от 10 до 100 млн евро. Все зависит от масштабов», – отметил специалист.

Вопрос будущего шлаковой горы французские специалисты оговорят с руководством мариупольских металлургических предприятий.

Отметим, что вот уже около трех лет Жан Рош работает над инфраструктурными проектами с мариупольским городским советом. В том числе французы уже не первый год предоставляют свои консультации о развитии морского побережья Мариуполя. В частности, реконструкции набережных.