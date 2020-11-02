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Житель Донецка показал «мокрый» город в ноябре (Видео)

02.11.20 21:55

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди», показал, как выглядит вечерний город в ноябре. Поездку совершил вечером воскресенья, 1 ноября, после окончания ливня.

В частности, дончанин проехал по центральной улице Артема. Начал свой путь от площади Ленина и доехал до Шахтерской площади.

Площадь Ленина – своеобразная транспортная развязка, от которой люди направляются в разные районы города. Поэтому здесь наибольшее количество транспорта. Но отъехав от площади центральная улица пустеет – автомобилей мало, прохожих (вероятно из-за дождливой погоды) практически нет.

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