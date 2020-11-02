В «ДНР»: Блогер показал Горловку при фонарях (Фото)

Житель неподконтрольной украинской власти Горловки Егор Воронов показал вечерний город. В соцсети он отметил, что прошелся по центру города с 18:30 и до 20:00 (по московскому времени).

«Из 16 двухплафонных фонарей вокруг фонтана на площади Победы не работают 5,5. Высокие светодиодные "софиты" горят все. Фонтан с подсветкой. Вечером людей здесь гораздо больше, чем днем. К сожалению, не освещена аллея возле Богоявленского храма за остановкой "Соборная площадь", хотя там почти на каждой скамейке и сидят отдыхающие. На двух 5-плафонных фигурных светильниках площади Горловка не светит по одному фонарю. К сожалению, отключены и одинарные фонари возле ОШ № 1», – описывает ситуацию с освещением горловчанин.

При этом, по его словам, новые фонари установили на бульваре Димитрова.