Зеленский заговорил о роспуске Верховной Рады

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает роспуск Верховной Рады, если парламентом не будет поддержано его решение об увольнении судей Конституционного суда. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова», передает «Громадське радіо».

Зеленский акцентировал, что причиной роспуска может стать отказ в голосовании за увольнение судей именно со стороны народных депутатов от «Слуги народа».

По словам президента, он хочет, чтобы парламент работал на государство.

«От реализации нашего плана это тоже будет зависеть. Если это будет политический коллапс, я увижу, что нет поддержки в Раде, а прежде всего в "Слуге народа", потому что они понимают, что они благодаря мне стали депутатами, но они должны понимать ответственность. Если они пойдут в разрез, мы будем выходить из этой ситуации даже таким путем (роспуском Рады, – ред.)», – отметил Зеленский.

Также президент заявил, что в настоящее время у него нет сценария на тот случай, если судьи Конституционного суда откажутся уходить в отставку. При этом он отметил, что этим будут заниматься соответствующие органы.

«У меня сейчас нет такого сценария. Во-первых, они граждане Украины, а потом уже судьи, и они не могут идти против решения парламента и доверия общества. Я не знаю, правда ли это, но лишь 2% полностью доверяют КСУ. Поэтому я считаю, что это будет не наше дело», – заявил президент.

Напомним, что Конституционный суд Украины на закрытом заседании 27 октября признал несоответствующими Конституции два пункта по предоставлению депутатов от «ОПЗЖ» о неконституционности антикоррупционного законодательства. В частности, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование чиновников и депутатов, оставив в силе административную и дисциплинарную. Тем самым решение КСУ фактически отменило предоставление публичных деклараций чиновниками. На основании данного решения Национальное агентство по предупреждению коррупции 28 октября в 19:00 закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.