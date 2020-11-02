И даже у ондатры: В «ДНР» рассказали о случаях бешенства

За 9 месяцев в «ДНР» зарегистрировано 25 случаев заболевания животных бешенством. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщает «минагропром ДНР».

«За 9 месяцев 2020 года в Донецкую государственную лабораторию ветеринарной медицины поступило 57 проб патологического материала от животных для вирусологических исследований на бешенство. Зарегистрировано 25 случаев заболевания животных бешенством, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года на 12 случаев меньше», – сказано в сообщении.

Уточняется, что более половины заразившихся животных – кошки, на втором месте – собаки. В двух случаях бешенство выявлено у крупного рогатого скота, в одном – у ондатры.

Наибольшее число случаев бешенства приходится на Донецк, Макеевку и Харцызск. Также животные с бешенством выявлены в Горловке, Енакиево, Ясиноватой, Новоазовском и Тельмановском районах.

В аналогичный период прошлого года на первом месте по заболеванию бешенством в «ДНР» были собаки, за ними – кошки, также заразились хорек, крыса и лисица.