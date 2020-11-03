Два дня ночевали в посадках: Сбежавших подростков из Мариуполя нашли в Запорожской области

В Мелитополе (Запорожская обл.) полицейские обнаружили двух подростков, которые накануне сбежали из реабилитационного центра в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

1 ноября к сотрудникам Мелитопольского отдела полиции ГУНП в Запорожской области обратились мариупольские коллеги с информацией о возможном местонахождении на территории города Мелитополь двух ребят 2006 и 2008 годов рождения, которые сбежали из реабилитационного заведения в городе Мариуполь.

На розыск детей были ориентированы все наряды полиции. Сотрудники полиции охраны во время отработки территории возле автовокзала, увидели двух похожих по приметам подростков. Ребята 12 и 13 лет рассказали правоохранителям, что 30 октября они сбежали из реабилитационного центра и пытаются добраться до места своего проживания в Одесскую область.

Полицейские пригласили ребят к своему автомобилю и привезли в Мелитопольский отдел полиции. Там они выяснили, что маленькие беглецы автостопом из Мариуполя доехали до поселка городского типа Мангуш Донецкой области, а затем в города Бердянск и Мелитополь.

Подростки были без денег и мобильных телефонов, иногда они передвигались полями и две ночи провели в лесополосах, обогреваясь у костра.

Сотрудники Мелитопольского отдела полиции накормили ребят и решили вопрос о возвращении в реабилитационный центр.