«По школам сказали, чтоб Украиной тут и не пахло: В «ДНР» уничтожают украинскую литературу

В «ДНР» целенаправленно избавляются от литературы на украинском языке. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают люди, нынешним летом по школам Донецка изымали литературу на украинском языке. «А теперь добрались до универа ДонНУ. Готовят к списанию и утилизации все украинские учебники и художественную литературу… Там бесценный фонд: полки Стуса, Забужко, Франко, Гончара… Они собрались уничтожить все», – сетуют студенты университета.

«А представьте, чего стоило собрать в Донецке техническую литературу на украинском», – отмечают в соцсети.

Там также добавляют, что «пункты приема макулатуры забиты украинским книгами из школ», а «по школам сказали, чтоб украинским тут и не пахло!».

По информации из местных пабликов, руководит процессом глава университетской библиотеки Светлана Савчук.

В пабликах – масса возмущений: «Можно продать хотя бы эти книги… Что же за племя, которое все хочет уничтожить… На площадях книги прилюдно не жгут – пока, во всяком случае... Это политика РФ – уничтожить все украинское, и к сожалению, она поддержана Киевом, потому что на мировом уровне за такое, можно было бы угнетать, но имеем, что имеем… А что тут удивительного? Они во все времена пытались уничтожить все украинское… Похоже, цивилизация на Донбассе закончилась».

Напомним, что украинский Донецкий национальный университет после 2014 года был перемещен в Винницу. В 2016 году вузу присвоено имя Василия Стуса.

Украинский поэт и правозащитник Василий Стус (1938-1985 годы) с 1940 года жил в Донецке. Учился в пединституте, работал на шахте, учителем в школе, литредактором газеты. Был осужден и сослан на Урал, где умер в лагере.

Идея присвоения ДонНУ имени одного из его самых известных студентов появилась еще в 2008 году, но по политическим причинам тогда не была поддержана. Однако коллектив филологического факультета добился установления на фасаде барельефа поэта. С приходом «ДНР» барельеф был снесен в ночь на 5 мая 2015 года.