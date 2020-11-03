Пенсии, паспорта, медпомощь: Опубликован полный список услуг сервисного хаба на КПВВ «Счастье»

В Луганской области 10 ноября планируют открыть два контрольных пункта въезда-выезда – в Золотом и Счастье. На КПВВ создаются универсальные сервисные хабы, где гражданам Украины будут предоставлять широкий спектр административных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отмечается, первый сервисный центр заработает в Счастье. Воспользоваться услугами сервисного хаба на КПВВ смогут граждане Украины как с подконтрольных, так и с временно неподконтрольных территорий.

На КПВВ будут предоставляться все административные и социальные услуги, включая:

назначение и получение пенсий и соцвыплат, субсидий;

оформление пенсионных удостоверений;

верификацию, перевыпуск платежных карт;

оформление справок, документов и паспортов, в т.ч. загранпаспорта;

бесплатную юридическую помощь,

медицинскую помощь.

Здесь предусмотрены и отделение банка, и комнаты матери и ребенка, можно будет подключиться к Интернету и многое другое.

С полным перечнем административных и социальных услуг, предоставляемых гражданам, можно ознакомиться здесь.

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что подобные сервисные центры в дальнейшем будут также на всех КПВВ.