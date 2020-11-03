RU
Все новости

Пенсии, паспорта, медпомощь: Опубликован полный список услуг сервисного хаба на КПВВ «Счастье»

03.11.20 08:51
Фото: пресс-служба Минреинтеграции
Фото: пресс-служба Минреинтеграции

В Луганской области 10 ноября планируют открыть два контрольных пункта въезда-выезда – в Золотом и Счастье. На КПВВ создаются универсальные сервисные хабы, где гражданам Украины будут предоставлять широкий спектр административных услуг. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отмечается, первый сервисный центр заработает в Счастье. Воспользоваться услугами сервисного хаба на КПВВ смогут граждане Украины как с подконтрольных, так и с временно неподконтрольных территорий.

На КПВВ будут предоставляться все административные и социальные услуги, включая:

  • назначение и получение пенсий и соцвыплат, субсидий;
  • оформление пенсионных удостоверений;
  • верификацию, перевыпуск платежных карт;
  • оформление справок, документов и паспортов, в т.ч. загранпаспорта;
  • бесплатную юридическую помощь,
  • медицинскую помощь.

Здесь предусмотрены и отделение банка, и комнаты матери и ребенка, можно будет подключиться к Интернету и многое другое.

С полным перечнем административных и социальных услуг, предоставляемых гражданам, можно ознакомиться здесь.

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что подобные сервисные центры в дальнейшем будут также на всех КПВВ.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк