В «ДНР» и в «ЛНР» произошло два смертельных ДТП

В «ДНР» и в «ЛНР» за прошедшие сутки произошло 2 смертельных ДТП. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщают пресс-службы «МЧС ДНР» и «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ДНР», 2 ноября в Амвросиевском р-не произошла авария. Водитель легкового автомобиля Opel Zafira, двигаясь из г. Амвросиевка в направлении г. Донецк, съехала на правую по ходу движения обочину и совершил наезд на дерево.

В результате ДТП погибла водитель 1989 года рождения, пострадала пассажир 1992 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в лечебное заведение г. Амвросиевки.

«Спасатели при помощи шанцевого и гидравлического инструмента деблокировали находившихся в машине из автомобиля и передали работникам "скорой медицинской помощи"», – сообщают в «республике».

Как заявляют в «ЛНР», в минувшие сутки в г. Брянка водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2110» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие.

В результате ДТП погибла пассажир, женщина 1934 года рождения, и пострадал водитель, мужчина 1943 года рождения. «Сотрудниками МЧС проведены мероприятия по деблокировке мужчины из автомобиля и передаче его в карету "скорой помощи". Пострадавший с диагнозом "закрытый перелом верхней трети правого бедра, перелом грудины и ребер, множественные ушибы" в состоянии средней степени тяжести направлен в больницу г. Брянка», – сообщают в «ЛНР».