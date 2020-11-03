Гуманитарная миссия обратилась в правительство по поводу ситуации в прифронтовой больнице Светлодарска

Гуманитарная миссия «Пролиска» обратилась в правительство по поводу критической ситуации, которая сложилась в городской больнице прифронтового Светлодарска (Донецкая обл.). Об этом сообщается на странице миссии в Facebook.

Как отмечается, 30 октября руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин совместно с народными депутатами Украины Нэлли Яковлевой и Василием Моканом, представителем уполномоченной Верховной Рады Украины в Донецкой и Луганской областях Павлом Лисянским и руководителем «Восточной Правозащитной Группы» Верой Ястребовой посетили Светлодарскую городскую больницу. Это одна из 11 прифронтовых больниц, расположенных в 20-ти километровой зоне от линии разграничения.

«На данный момент в стационаре проходят лечение 68 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пневмониями с признаками COVID-19. Все пациенты среднетяжелые и тяжелые. Здесь я услышал информацию о том, что бесплатный ПЦР-тест делается до трех недель. За это время человек может выздороветь, умереть от вируса, заразить до 1000 человек, посещая общественные места без маски», – рассказал глава гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

В данное время в больнице пришлось переоборудовать два своих отделения под прием больных с COVID, так как инфекционное отделение, разрушенное во время обстрелов в 2015 году, до сих пор не восстановлено.

Евгений Каплин сообщил, что медперсонал больницы не может получить обещанный от Национальную службу здоровья «ковидный пакет» за работу с больными (надбавку 300%), так как вместо четырех «штатных единиц» анестезиологов здесь работают всего два. В условиях возросшей нагрузки на больницу медсестры продолжают обслуживать пациентов, получая зарплату около 5000 грн в месяц.

Транспортировать тяжелых пациентов в медучреждения райцентра и других населенных пунктов проблематично из-за плохого дорожного покрытия, а также реконструкции моста на трассе. Дорога от Светлодарска до Бахмута сейчас занимает около часа. По мнению Евгения Каплина, довезти скорой тяжелого больного в ближайшую больницу в Бахмут «практически нереально», а применять санавиацию невозможно из-за близости линии разграничения.

«Гуманитарная миссия "Пролиска" выражает обеспокоенность по поводу ситуации, сложившейся в Светлодарской больнице, и призывает правительство, Национальную службу здоровья и Минздрав вмешаться. Во-первых, пересмотреть условия "ковидного пакета", чтобы медики, ухаживающие за больными коронавирусной инфекцией в прифронтовом городе, имели право на доплату к зарплате. Во-вторых, решить вопрос с ПЦР-тестами, чтобы исследования делались в более короткие сроки, что позволит корректировать лечение пациентов с COVID-19 на ранних сроках, а также своевременно ограничивать их контакты с другими людьми», – говорится в обращении.