На Донетчине выявили полтысячи больных коронавирусом, еще 12 человек скончались (Карта)

В Донецкой области подтверждены еще 12 летальных случаев от коронавирусной болезни. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«К сожалению, сегодня можем подтвердить информацию о еще 12-ти людях, которые в течение недавнего времени умерли от коронавирусной болезни в Донецкой области. Речь идет о жителях Марьинской ОТГ 42, 66 и 67 лет, жителей Кураховской ОТГ 62, 69, 74 и 79 лет, жителях Великоновоселковской ОТГ 61, 69 и 79 лет, 64-летнем мариупольце и 83-летней жительнице Доброполья», – сообщил Кириленко.

Он уточнил, что в сводке за понедельник, 2 ноября, перечислены в том числе больные, выявленные ранее, которых до сих пор не успели внести в общую статистику.

Таким образом количество больных выросло на 502 человека, в том числе 15 детей:

153 – в Мариупольской (4 ​​ребенка);

51 – в Краматорской (2 ребенка);

49 – в Покровской (2 ребенка);

37 – в Константиновской;

26 – в Мирноградской (2 ребенка);

25 – в Мангушской;

21 – в Бахмутской (2 ребенка);

по 20 – в Селидовской (1 ребенок) и Славянской;

16 – в Дружковской;

10 – в Гродовской;

по 9 – в Добропольской и Никольской;

8 – в Торецкой;

по 7 – в Угледарской и Сартанской ОТГ;

по 5 – в Волновахской (1 ребенок), Новогродовской и Кураховской;

по 3 – в Авдеевской, Кальчицкой, Очеретинской и Александровской;

по 2 – в Новодонецкой и Черкасской (1 ребенок);

по 1 – в Старомлиновской, Великоновоселковской и Иллиновской ОТГ.

Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 11 736 человек, из них: