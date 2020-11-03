На Донетчине выявили полтысячи больных коронавирусом, еще 12 человек скончались (Карта)

В Донецкой области подтверждены еще 12 летальных случаев от коронавирусной болезни. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
«К сожалению, сегодня можем подтвердить информацию о еще 12-ти людях, которые в течение недавнего времени умерли от коронавирусной болезни в Донецкой области. Речь идет о жителях Марьинской ОТГ 42, 66 и 67 лет, жителей Кураховской ОТГ 62, 69, 74 и 79 лет, жителях Великоновоселковской ОТГ 61, 69 и 79 лет, 64-летнем мариупольце и 83-летней жительнице Доброполья», – сообщил Кириленко.
Он уточнил, что в сводке за понедельник, 2 ноября, перечислены в том числе больные, выявленные ранее, которых до сих пор не успели внести в общую статистику.
Таким образом количество больных выросло на 502 человека, в том числе 15 детей:
- 153 – в Мариупольской (4 ребенка);
- 51 – в Краматорской (2 ребенка);
- 49 – в Покровской (2 ребенка);
- 37 – в Константиновской;
- 26 – в Мирноградской (2 ребенка);
- 25 – в Мангушской;
- 21 – в Бахмутской (2 ребенка);
- по 20 – в Селидовской (1 ребенок) и Славянской;
- 16 – в Дружковской;
- 10 – в Гродовской;
- по 9 – в Добропольской и Никольской;
- 8 – в Торецкой;
- по 7 – в Угледарской и Сартанской ОТГ;
- по 5 – в Волновахской (1 ребенок), Новогродовской и Кураховской;
- по 3 – в Авдеевской, Кальчицкой, Очеретинской и Александровской;
- по 2 – в Новодонецкой и Черкасской (1 ребенок);
- по 1 – в Старомлиновской, Великоновоселковской и Иллиновской ОТГ.
Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 11 736 человек, из них:
- выздоровели – 4 364 пациента,
- продолжают лечение – 7 233 человека,
- умерли – 139 человек.