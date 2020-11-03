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На Донетчине выявили полтысячи больных коронавирусом, еще 12 человек скончались (Карта)

03.11.20 09:44
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Донецкой области подтверждены еще 12 летальных случаев от коронавирусной болезни. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

«К сожалению, сегодня можем подтвердить информацию о еще 12-ти людях, которые в течение недавнего времени умерли от коронавирусной болезни в Донецкой области. Речь идет о жителях Марьинской ОТГ 42, 66 и 67 лет, жителей Кураховской ОТГ 62, 69, 74 и 79 лет, жителях Великоновоселковской ОТГ 61, 69 и 79 лет, 64-летнем мариупольце и 83-летней жительнице Доброполья», – сообщил Кириленко.

Он уточнил, что в сводке за понедельник, 2 ноября, перечислены в том числе больные, выявленные ранее, которых до сих пор не успели внести в общую статистику.

Таким образом количество больных выросло на 502 человека, в том числе 15 детей:

  • 153 – в Мариупольской (4 ​​ребенка);
  • 51 – в Краматорской (2 ребенка);
  • 49 – в Покровской (2 ребенка);
  • 37 – в Константиновской;
  • 26 – в Мирноградской (2 ребенка);
  • 25 – в Мангушской;
  • 21 – в Бахмутской (2 ребенка);
  • по 20 – в Селидовской (1 ребенок) и Славянской;
  • 16 – в Дружковской;
  • 10 – в Гродовской;
  • по 9 – в Добропольской и Никольской;
  • 8 – в Торецкой;
  • по 7 – в Угледарской и Сартанской ОТГ;
  • по 5 – в Волновахской (1 ребенок), Новогродовской и Кураховской;
  • по 3 – в Авдеевской, Кальчицкой, Очеретинской и Александровской;
  • по 2 – в Новодонецкой и Черкасской (1 ребенок);
  • по 1 – в Старомлиновской, Великоновоселковской и Иллиновской ОТГ.

Всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 11 736 человек, из них:

  • выздоровели – 4 364 пациента,
  • продолжают лечение – 7 233 человека,
  • умерли – 139 человек.

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