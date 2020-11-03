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Почти 9 тысяч больных: В Украине – новый суточный антирекорд COVID-19

03.11.20 09:58
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

В Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству заболевших COVID-19. За сутки болезнь подтвердили у 8 899 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 ноября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Мы видим, что коронавирус распространяется ураганными темпами. Например, за минувшие сутки такая страна, как Франция получила 52 тысячи больных. Такая ситуация наблюдается во всех европейских странах. И сейчас наша собранность и выполнение правил, которые установлены в государстве, – жизненно необходимы», – подчеркнул министр.

По данным, которые Степанов опубликовал на своей странице в Facebook, в числе заболевших за сутки – 346 детей и 401 медицинский работник.

«За последние сутки госпитализированы – 1 207 человек; летальных случаев – 157; выздоровели – 5 100 человек. Проведено тестирований за сутки -–60 836 (методом ПЦР – 34 818, методом ИФА – 26 018)», – перечислил министр.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в городе Киеве (789 случаев), Харьковской (712 случаев), Хмельницкой (506 случаев), Донецкой (496 случаев) и Житомирской (470 случаев) областях.

С начала пандемии по состоянию на 31 октября (на 9:00) в Украине зарегистрированы 411 093 подтвержденных случая COVID-19, из них:

  • 168 868 пациентов – выздоровели;
  • 7 532 – скончались.

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