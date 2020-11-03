Сводка из зоны ООС за 2 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 2 ноября, в полосах ответственности украинских бригад зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны НВФ. Так, в районе поселка Шумы (Торецк) противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Старогнатовки – подствольный гранатомет.

С начала текущих суток, 3 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военные за минувшие сутки дважды нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 5 единиц. Под огнем на горловском направлении оказался район поселка Доломитное, а на мариупольском – окрестности села Новоласпа. При обстрелах противник применял гранатометы».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.