В селах живут 30%: Министр здравоохранения рассказал, куда обращаться сельским жителям при подозрении на коронавирус

В Министерство здравоохранения поступает много обращений относительно алгоритма тестирования на коронавирус людей, которые проживают в селах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 ноября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, это важный вопрос, поскольку из всего населения Украины в селах проживают около 30%, и не все имеют доступ к качественной медицинской помощи. Ближайшая амбулатория может быть за несколько километров, добираться до нее приходится маршрутками или попутным транспортом.

«Во-первых, если вы почувствовали симптомы простуды, никуда не нужно ехать, ведь вы можете инфицировать окружающих людей. Пациенту с признаками острой респираторной инфекции, который живет в селе, нужно позвонить своему семейному врачу. Если есть симптомы тяжелого течения острого респираторного заболевания: температура тела выше 38 градусов, и хотя бы один из следующих симптомов – кашель, затрудненное дыхание, боль в грудной клетке, одышка в покое, цианоз, нарушение сознания, признаки дыхательной недостаточности, другие признаки, которые свидетельствуют о критическом состоянии пациента, – врач сразу вызывает мобильную бригаду. Она должна сделать ПЦР-тест, или врач принимает решение по вызову экстренной медицинской помощи. Поэтому сразу звоните семейному врачу», – пояснил Степанов.

Потом, если есть показания, происходит госпитализация в определенные учреждения здравоохранения, или лечение в амбулаторных условиях, в зависимости от состояния здоровья пациента.

Министр подчеркнул, что не нужно заниматься самолечением.

Степанов добавил, что в случае, если пациент не может дозвониться до своего семейного врача, он может обратиться во всеукраинский контакт-центр, который со 2 ноября запустило Министерство здравоохранения. Граждане, проживающие в любом уголке страны, могут бесплатно обратиться по телефону 0 800 60 20 19 и получить интересующую информацию и помощь.