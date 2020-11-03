В Славянске объяснили, почему медленно запускаются котельные

В Славянске продолжается запуск котельных, но процесс этот идет медленно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 ноября, в ходе пресс-конференции рассказал мэр города Вадим Лях.

По его словам, еще месяц назад городское ЖКХ было подготовлено к началу отопительного сезона, все дома были подготовлены. Ожидалось решение теплосети и горгаза.

22 октября начался отопительный сезон – начался запуск котельных. «К сожалению, процесс этот идет замедленно: на сегодняшний день только половина (котельных) запущены. Связано это с тем, что запуск производится совместно представителями теплосети и горгаза, и у горгаза всего лишь 2 человека по запуску этих котельных», – сообщил Лях.

Он отметил, что горгаз попросили ускорить этот процесс, и сотрудники будут работать сверхурочно для запуска котельных. В первую очередь запускаются котельные, к которым подключены детские сады, больницы. И половина таких уже запущены, еще половину обещают запустить сегодня.