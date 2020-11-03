Дорога к миру: Кравчук рассказал, как можно разблокировать переговоры по Донбассу

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о разблокировании работы ТКГ, передает «Интерфакс-Украина».

Он напомнил, что российская сторона, используя отдельные районы Донецкой и Луганской областей, находит причины для того, чтобы блокировать возможные и нужные решения.

«Для этого была одна из причин – это постановление Верховной Рады о местных выборах. Почти два месяца вокруг этого говорилось, что мы готовы, мол, действовать, принимать решения, но при условии, что Верховная Рада отменит, или опровергнет, или изменит постановление. Мы убеждали, я даже обратился к Верховной Раде с просьбой рассмотреть соответствие постановления Минским соглашениям. Было понятно, что это постановление действует до выборов. Выборы прошли – и постановления нет», – констатировал Кравчук.

По его словам, теперь «они ищут другие причины», и внесли свою «дорожную карту», какие шаги должна сделать Трехсторонняя контактная группа, и что нужно сделать вообще, чтобы изменить ситуацию на Донбассе.

«Я официально на последнем заседании 28 октября сказал: мы не возражаем рассмотреть предложения, которые будут внесены. Но поскольку внесла только одна сторона, то Украина также подготовит свой план действий, и через неделю внесет его госпожа Грау (спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Грау – ред.) для рассмотрения. Есть свои наработки у посла Мореля (координатора рабочей группы по политическим вопросам ТКГ – ред.), есть серьезные наработки, очень серьезные у советников "нормандской четверки". То есть мы сказали: давайте сведем это все. Затем надо, чтобы политическая группа, за которую отвечает господин Морель, все это обсудила, рассмотрела», – сказал Кравчук.

Он считает, никто не вправе претендовать, на то, что только его предложения являются лучшими.

«Пусть они рассмотрят: и российские, и украинские, любые. А после этого мы можем начать обсуждать этот документ. Но сегодня обсуждать документ, представленный только одной стороной, и там немало вопросов таких, которые очень сложные с точки зрения... Там есть прямые поручения Верховной Раде, прямые поручения президенту Украины. Ну, нет такой возможности нигде в мире, чтобы любая международная организация давала прямые поручения власти определенной страны», – подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Он добавил, что поэтому через неделю Украина представит свои предложения, которые будут рассмотрены в политической подгруппе ТКГ.

«А потом мы уже на заседании ТКГ будем обсуждать, и соглашаться или не соглашаться. Это абсолютно нормальный процесс по отношению к документу, тем более к документу такого важного содержания, которое открывает или закрывает, в зависимости от того, какой документ мы примем, дорогу к установлению мира на Донбассе. Я хотел бы, чтобы эта дорога открылась», – резюмировал Кравчук.