Для долечивания: В Донецке в центре профзаболеваний открыли «розовую зону»

В «ДНР» в центре профзаболеваний в Донецке открыли «розовую зону» для выздоравливающих от COVID-19. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«На базе республиканской клинической больницы профпатологии и реабилитации открыто отделение с целью оказания помощи пациентам, которые переболели COVID-19», – заявила главврач больницы профзаболеваний Елена Ляшенко.

По словам главврача, пациентам, у которых наблюдалось тяжелое течение болезни, на стадии выздоровления требуется получение медикаментозного и физиотерапевтического лечения, что возможно исключительно под наблюдением специалистов. «Благодаря организации подобных "промежуточных баз" в госпитальных базах возможно ускорение потока пациентов, чему способствует своевременная выписка пациентов, направление на продолжение лечения амбулаторно либо при необходимости перевод пациента в наш центр для долечивания», – отметила Ляшенко.