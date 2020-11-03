Оставайтесь дома: Пенсионный фонд Донетчины предлагает пользоваться услугами дистанционно (Контакты)

Учитывая ситуацию с COVID-19 и заботясь о здоровье пенсионеров, органы Пенсионного фонда Донецкой области предоставляют услуги по пенсионному обеспечению жителям региона в дистанционном режиме. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ПФУ.

«Это можно сделать не выходя из дома, зарегистрировавшись на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua/) с помощью электронной цифровой подписи или средствами интегрированной системы электронной идентификации GOV ID (по телефону или банковской карте)», – говорится в сообщении.

Также Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области предлагает использовать дополнительные каналы коммуникации: