Оставайтесь дома: Пенсионный фонд Донетчины предлагает пользоваться услугами дистанционно (Контакты)

Учитывая ситуацию с COVID-19 и заботясь о здоровье пенсионеров, органы Пенсионного фонда Донецкой области предоставляют услуги по пенсионному обеспечению жителям региона в дистанционном режиме. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ПФУ.
«Это можно сделать не выходя из дома, зарегистрировавшись на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (https://portal.pfu.gov.ua/) с помощью электронной цифровой подписи или средствами интегрированной системы электронной идентификации GOV ID (по телефону или банковской карте)», – говорится в сообщении.
Также Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области предлагает использовать дополнительные каналы коммуникации:
- звонить на «горячие линии»: список телефонов по области;
- оставлять документы в специально оборудованных боксах, размещенных на входе в сервисные центры Пенсионного фонда Донецкой области;
- отправлять обращения в адрес: 84121, г.. Славянск, ул. Г. Батюка, 8 или на электронный адрес: gu@dn.pfu.gov.ua;
- получать пенсионные услуги через мобильное приложение «Пенсионный фонд», которое можно скачать по ссылке.