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На Донетчине завершили работы по восстановлению жилья в прифронтовой зоне

03.11.20 11:58
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

В Донецкой области завершены работы по восстановлению жилых домов, которые были повреждены в результате боевых действий. Всего в течение 2020 года силами Главного управления и сводных подразделений ГСЧС Украины были проведены восстановительные работы по 982 адресам, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

«Работы проводились в прифронтовых населенных пунктах, в частности в селах Лебединское, Гранитное, Курдюмовка, Бердянское, Кодема, Травневое, в городе Марьинка», – отмечается в сообщении.

Материалы для проведения работ приобретены за средства областного бюджета, в том числе за счет регионального материального резерва Донецкой области.

Напомним, с 11 июля в прифронтовых населенных пунктах области работали спасатели из Донецкой, Ровенской, Черниговской, Одесской, Львовской, Киевской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской и Днепропетровской областей.

30 сентября специалисты Службы спасения из других областей вернулись в места постоянной дислокации, а спасатели Донетчины продолжали восстанавливать поврежденные дома до 1 ноября.

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