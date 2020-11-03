В офлайн: В Славянске объяснили, как будут учиться школьники

В Славянске планируют перевести с дистанционного обучения начальные и выпускные классы, а впоследствии, в зависимости от развития ситуации с распространением коронавируса – и остальных учащихся. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 ноября, в ходе пресс-конференции рассказал мэр города Вадим Лях.

«Важная информация для жителей нашего города. Многие интересуются. Речь идет о дистанционном обучении. Значит, мы планируем 9 числа уйти – чтобы с дистанционного обучения ушли начальные классы и выпускные классы, две такие категории», – сообщил Лях.

«Дальше, в зависимости от развития ситуации, через неделю, возможно, вернутся уже и все остальные с дистанционного обучения в офлайн. Конечно же, будем следить за развитием ситуации с эпидемией», – добавил он.