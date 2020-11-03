Если не удастся найти компромисс: Кравчук рассказал об альтернативах «Минску»

В случае, если не удастся найти компромисс и разблокировать работу Трехсторонней контактной группы по Донбассу, Украина будет искать иные форматы для переговоров. Об этом рассказал глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что украинская сторона будет делать решительные, и дипломатические, и компромиссные шаги для того, чтобы разблокировать работу ТКГ.

«Потому что война идет на нашей земле, умирают наши ребята. Для нас это главный вопрос. И мы не будем, как говорят, цепляться за какие-то формальные вещи, но мы не можем поступаться национальными интересами Украины. Это недопустимо, чтобы мы поступились суверенитетом, территориальной целостностью, обсуждали их, ставили под сомнение те вещи, которые для нас являются святыми. Мы не можем и не будем никогда! А все остальные, которые можно согласовать, скоординировать, понять, послушать людей – надо это делать, иначе достичь мира невозможно. Но если вдруг и это не получится, то я еще ни с кем не советовался, но говорю вам открыто: я внесу предложение, чтобы искать другие форматы», – сказал Кравчук.

По его словам, шесть лет идет война, а россияне не дают продвигаться в вопросах урегулирования ситуации, поскольку их цель – «уничтожить Украину». «Поэтому я убежден, нельзя дальше делать вид, что мы идем вперед, когда они не дают идти вперед», – подчеркнул Кравчук.

Он отметил, что дело не в юридическом статусе формата, а в его конкретной действенности. Минский формат – это только переговорная площадка, которую сейчас хотят наполнить более содержательными смыслами. В отличие от предшественников, которые вообще ничего не инициировали.

«Еще раз подчеркну, мы используем сейчас все возможности "Минска". Но если надо будет найти дополнительные форматы, будем их искать. Это могут быть различные форматы. Можно, скажем, использовать Будапештский меморандум, можно использовать соответствующие силы "Большой семерки", можно другие пути использовать международно-правового характера, опыт в мире такой есть. Подчеркну: я сейчас говорю как частное лицо, и это – мое личное мнение. Решение будет принимать президент», – резюмировал Кравчук.