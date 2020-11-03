«ЛНР» и «ДНР» заявили о совместных учениях

«ЛНР» и «ДНР» собираются провести совместные учения. Об этом сегодня, 3 ноября, заявили «главы республик» Леонид Пасечник и Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

«Уже не первый год координационный штаб проводит плановые комплексные тренировки органов управления и сил гражданской защиты, действующих в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством МЧС», – уверяет Пасечник.

Незаконные вооруженные формирования намерены провести тренировки с 10 по 14 ноября.

«В период с 10 по 14 ноября в республике вновь пройдет тренировка, которая будет носить межреспубликанский характер. В очередной раз во взаимодействии с министерствами и ведомствами ДНР будет отработан комплекс мероприятий реагирования на возможные угрозы», – утверждает «глава ЛНР».

«Глава ДНР» сделал аналогичное заявление, сообщив, что тренировки проводятся из-за «возможных внешних угроз со стороны Украины». «Считаю целесообразным провести в период с 10 по 14 ноября проверку эффективности совместных действий МЧС, МВД, МГБ, министерства здравоохранения и министерства транспорта по разрешению кризисных ситуаций в случае возможных внешних угроз со стороны Украины», – уверяет Пушилин.