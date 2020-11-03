В «ДНР» рассказали, кому из обладателей паспортов РФ нужно становиться в России на воинский учет

Жители неподконтрольной украинским властям части Донбасса, получившие паспорта РФ, не должны становиться на воинский учет в России. «Депутат ДНР» Анастасия Селиванова в соцсети рассказала о ситуации.

Так, согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона РФ от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», воинскому учету не подлежат граждане, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации.

«Большинство граждан РФ из ДНР – это граждане, постоянно проживающие за пределами РФ (в паспорте РФ у них отсутствует штамп о регистрации). Соответственно, становиться на воинский учет в РФ таким гражданам не нужно», – уверяет Селиванова.

«Однако помните! Если вы оформляете постоянную или временную (на срок более трех месяцев) регистрацию на территории России, то встать на воинский учет вы обязаны! Для этого необходимо обратиться в военный комиссариат муниципального образования по месту вашего пребывания с паспортом РФ. При этом предоставлять военный билет ДНР – не обязательно», – утверждает «депутат».

Также, по ее словам, неявка в установленный срок (две недели) в военный комиссариат для постановки на воинский учет влечет предупреждение или наложение административного штрафа.