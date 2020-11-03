Фонд Рината Ахметова презентовал результаты исследования социальной ценности помощи жителям Донбасса (Видео)

Фонд Рината Ахметова провел дискуссионную онлайн-панель «Исследование социального влияния. Мировая практика, опыт Фонда Рината Ахметова и перспективы применения в Украине». На мероприятии были презентованы результаты исследования социального влияния (Impact Study) помощи жителям востока Украины, сообщает пресс-служба Фонда.

Исследование было проведено Фондом совместно с британской компанией Envoy Partnership – лидером на рынке оценки социальных инициатив.

«Эффективность – один из принципов деятельности Фонда Рината Ахметова. Поэтому с момента создания Фонд всегда ориентируется на актуальность гуманитарной помощи, ее необходимые масштабы и наиболее эффективные методы оказания. Такой анализ проводится системно и постоянно. Также для проектов и программ Фонда была разработана система качественных и количественных показателей эффективности. Фонд создал инструмент получения обратной связи благополучателей, которые дают свою оценку качеству работы Фонда Рината Ахметова. Благодаря таким постоянным контактам, в том числе, мы смогли организовать данное исследование», – рассказала Елена Литвинова, член Наблюдательного совета Фонда.

Елена Литвинова

Чтобы оценить свою эффективность, была воплощена в жизнь идея провести внешнее исследование. В частности, зарубежные эксперты изучили самый крупный проект помощи жителям Донбасса – «Продуктовая помощь населению».

«Обычно оценивается количество помощи, тогда как мы оцениваем ее влияние на жизнь людей, на их продовольственную безопасность и эмоциональное благополучие. Обычно оценивается количество людей, которые получили помощь, мы же оцениваем количество людей, которым эта помощь принесла реальную пользу. Чтобы оценить социальную ценность помощи Фонда для востока Украины, мы определили не только получателей продуктовой помощи, но и тех, с кем они смогли ее разделить. Кроме того, определили количество тех, кто не смог бы прокормить себя и семью без продуктовых наборов Фонда Рината Ахметова», – пояснил Оливер Кемптон, партнер и соучредитель Envoy Partnership.

Ключевые результаты исследования следующие.

Всего Гуманитарный Штаб Рината Ахметова помог 3,5 млн мирных жителей Донбасса. То есть помощь Фонда получили две трети пострадавших от вооруженного конфликта на востоке Украины.

За 6 лет работы проекта Фонда Рината Ахметова «Продуктовая помощь населению» создана социальная ценность на более чем 1 миллиард долларов США. Для каждого отдельного получателя создана социальная ценность на более чем 1100 дол. США, что составляет почти две годовые пенсии в Украине.

Помощь Фонда предотвратила гуманитарную катастрофу в регионе:

72% благополучателей отметили, что не смогли бы себя прокормить без продовольственной помощи;

более 70% жителей региона столкнулись бы с условиями голода без помощи Фонда и не смогли бы позволить себе предметы первой необходимости и жизненно важные лекарства;

около 30% жителям Донбасса без помощи Рината Ахметова пришлось бы покинуть Донбасс, став внутренне перемещенными лицами.

Проект «Продуктовая помощь населению» Фонда Рината Ахметова существенно повлиял на эмоциональное благополучие благополучателей. Они отмечали, что вместе с продуктами получали надежду, внимание и понимание того, что о них не забыли:

96% чувствовали, что о них заботились, и что о них не забыли;

94% чувствовали себя более значимыми и менее изолированными.

Проект значительно улучшил благополучие 5 тысяч волонтеров, которые работали в проекте.

Абсолютное большинство из них отметили, что участие в проекте помогло почувствовать себя полезными для общества (95%), не сдаться и справиться с трудностями в период войны (78%), чувствовать себя менее изолированными, меньше беспокоиться о себе, также это повысило уровень удовлетворенностью жизнью.

«Фонд Рината Ахметова провел довольно большую работу. Это захватывающий проект. Вы работаете по высоким стандартам. Благотворительным организациям нужно понимать, как работать наиболее эффективно и улучшать человеческую жизнь», – отметил Бен Карпентер, руководитель Social Value UK и Social Value International, возглавляющих глобальную сеть практиков по разработке принципов и стандартов учета социальных ценностей.

Бен Карпентер

Как рассказала член Наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко, Гуманитарный Штаб был создан в августе 2014 года. Однако еще перед этим Фонд оказывал помощь жителям Донбасса, жизнь которых в одночасье разрушил вооруженный конфликт. В первую очередь была организована эвакуация детских домов семейного типа.

«Мы исторически были в теме усыновления, и это были наши подопечные. Затем вывозили детские дома. Всего по программе эвакуации было спасено 47 000 человек. А уже в сентябре 2014-го на Донбасс начала поступать продуктовая помощь. Всего наиболее уязвимые категории по обе стороны линии соприкосновения получили 12,5 миллиона продуктовых наборов. Кроме того, для 54 000 детей востока Украины Фонд Рината Ахметова организовал физическую и психологическую реабилитацию, а также выдавал медикаменты. Мы хотим поделиться своим опытом», – добавила Наталья Емченко.

Также в обсуждении приняли участие представители бизнеса, госсектора, благотворительных и международных организаций. Как отметила директор Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко, ценность исследования социального влияния в том, что изучаются непосредственно результаты помощи, как она повлияла на жизнь людей.

Евгения Мазуренко

«Благотворительность должна звучать громко, но этот сектор в Украине еще развивается. Поэтому необходимо, чтобы Фонд Рината Ахметова собирал другие фонды и рассказывал о социальном влиянии своей работы», – подчеркнула Евгения Мазуренко.

Дискуссионная онлайн-панель «Исследование социального влияния. Мировая практика, опыт Фонда Рината Ахметова и перспективы применения в Украине»:

В пресс-службе Фонда Рината Ахметова напомнили, что первая онлайн-презентация результатов исследования социального влияния Фонда состоялась 23 сентября. Посмотреть ее можно по ссылке.

Полный отчет исследования социального влияния Фонда Рината Ахметова доступен на сайте Музея «Голоса Мирных».