При заполненности мест на 100%: Минздрав будет вводить медицинскую сортировку больных коронавирусом

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в случае заполнения 100% мест для пациентов с коронавирусной болезнью медикам придется применить протокол медицинской сортировки. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Верховной Раде сегодня, 3 ноября, передает «РБК-Украина».

«После заполненности 100% коек мы будем вынуждены применить протокол медицинской сортировки. С приоритетом оказания медицинской помощи больным с большими шансами на выживание», – сказал министр.

В данное время в Украине больницы для пациентов с коронавирусом заполнены уже на 68,8%. Всего введено 40 987 таких коек.

Самая напряженная ситуация с загруженностью больниц наблюдается в Полтавской (91,7%), Житомирской (85,8%) и Ивано-Франковской (81,4%) областях, а также в Киеве (78,3%). Единственным регионом, где свободно более 50% мест, является Черкасская область (45%).

Напомним, в Донецкой области заполняемость больниц, которые принимают пациентов с коронавирусом или подозрением на него, составляет в среднем от 65 до 75%.