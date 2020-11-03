Перекрыли кислород: В «ДНР» обсуждают прекращение поставок медицинского кислорода из России

Из-за проблем в обеспечении регионов России кислородом для поддержания больных коронавирусом продажа медицинского кислорода за пределы страны прекращена. Такие письма получили поставщики, которые снабжают кислородом в том числе «ДНР». Об этом сообщают донецкие паблики в соцсетях.

При этом сообщается, что «республика» со 2 ноября перешла на медицинский кислород «собственного производства».

«Объемы позволяют покрывать потребность на сегодня в два раза. Его стоимость меньше, чем из РФ, качество соответствует необходимым требованиям и условиям использования. Также будет производиться контроль каждой выпускаемой партии», – сообщает один из донецких Telegram-каналов.

В то же время в «минздраве ДНР» заявили, что «производственные возможности предприятий ДНР позволяют производить в сутки до 22 тонн кислорода для медицинских целей», а потребность в нем составляет до 10 тонн в сутки.

В «министерстве» уверяют, что бесперебойное снабжение кислородом госпитальных баз для пациентов с COVID-19 и пневмониями обеспечивается, в частности, с помощью предприятий «Юзовский металлургический завод», «Горняк», филиала №2 «Енакиевский металлургический завод» ЗАО «Внешторгсервис» и ООО «Дары природы».

Местные жители, обсуждая тему в соцсетях, недоумевают: зачем было закупать российский кислород, если, по словам «чиновников», свое производство покрывает потребность в два раза. И высказывают предположения, что дело было в экономической выгоде: