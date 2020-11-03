Перекрыли кислород: В «ДНР» обсуждают прекращение поставок медицинского кислорода из России

Из-за проблем в обеспечении регионов России кислородом для поддержания больных коронавирусом продажа медицинского кислорода за пределы страны прекращена. Такие письма получили поставщики, которые снабжают кислородом в том числе «ДНР». Об этом сообщают донецкие паблики в соцсетях.
При этом сообщается, что «республика» со 2 ноября перешла на медицинский кислород «собственного производства».
«Объемы позволяют покрывать потребность на сегодня в два раза. Его стоимость меньше, чем из РФ, качество соответствует необходимым требованиям и условиям использования. Также будет производиться контроль каждой выпускаемой партии», – сообщает один из донецких Telegram-каналов.
В то же время в «минздраве ДНР» заявили, что «производственные возможности предприятий ДНР позволяют производить в сутки до 22 тонн кислорода для медицинских целей», а потребность в нем составляет до 10 тонн в сутки.
В «министерстве» уверяют, что бесперебойное снабжение кислородом госпитальных баз для пациентов с COVID-19 и пневмониями обеспечивается, в частности, с помощью предприятий «Юзовский металлургический завод», «Горняк», филиала №2 «Енакиевский металлургический завод» ЗАО «Внешторгсервис» и ООО «Дары природы».
Местные жители, обсуждая тему в соцсетях, недоумевают: зачем было закупать российский кислород, если, по словам «чиновников», свое производство покрывает потребность в два раза. И высказывают предположения, что дело было в экономической выгоде:
- «А зачем тогда закупали российский все это время?»;
- «Глупый вопрос. Надо ж поддерживать экономику РФ! Кто, если не мы? Крым что ль? Не смешите меня»;
- «Там в РФ писали, что причина возникновения проблем в самой России, что всем региональным Минздравам навязали определенных (своих производителей – поставщиков) и с ними были и заключены договоры, а они бац – и не справились. И на фоне скандала срочно разрешили подключать "чужих" производителей. Очевидно, что "кураторы" навязали Л-ДНР таким же образом "своих" поставщиков из РФ, игнорируя местных»;
- «Перекрыли кислород!».