Но меньше Беларуси: Зарплата в Украине больше, чем в Грузии

В сентябре средняя зарплата в Украине выросла на 552 грн по сравнению с августом и составила 11 998 грн (360 евро). Это выше, чем в Грузии, но ниже чем в Белоруссии.

Так, в Грузии средняя зарплата составила 313 евро (около 10 тыс. грн). В Беларуси – 419 евро.

Поляки получают в 3 раза больше, чем украинцы (1 090 евро), а зарплаты немцев превышает украинские – в 10 раз (4 021 евро).

Напомним, в Донецкой области уровень оплаты труда превышает показатель средней зарплаты по стране. В сентябре на Донетчине зарабатывали в среднем 12 981 грн. Регион многие годы держит второе место по уровню зарплат в Украине, на первом месте – город Киев.

Как сообщалось ранее, в большинстве стран мира (но не во всех) предусмотрена пенсия по возрасту. Самая высокая такая государственная выплата – в Дании. В Украине же – в 27 раз меньше.

В Украине стоимость коммунальных услуг составляет 25% от заработной платы. Такой же показатель в Бельгии. А вот в Канаде – 10%.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру ТК «Украина»