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Отдайте нашу зарплату: В Киеве протестуют горняки госшахт Угледара (Фото)

03.11.20 14:28
Фото: Facebook Михаил Волынец
Фото: Facebook Михаил Волынец

Возле Верховной Рады Украины сегодня, 3 ноября, начали акцию протеста шахтеры государственных угледобывающих предприятий «Шахта им. Н.С. Сургая» и «Южнодонбасская-1» (Угледар, Донецкая обл.). Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, протестующие выдвинули такие требования:

  1. Немедленно погасить задолженность по заработной плате перед работниками угольных предприятий.
  2. Осуществить перераспределение расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерством энергетики в сумме 77,356 млн.грн по бюджетной программе «Реструктуризация угольной отрасли», направить на погашение задолженности по заработной плате работников угольных предприятий.
  3. Увеличить расходы до конца 2020 года по бюджетной программе «Реструктуризация угольной отрасли» с внесением соответствующих изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год».
  4. Решить вопрос о повышении уровня тарифных ставок и окладов до 25% путем внесения соответствующих изменений в Коллективный договор в целях роста заработной платы работников.
  5. Внести изменения в Отраслевое соглашение по установлению тарифных ставок и должностных окладов работников угольной отрасли исходя из размера минимальной заработной платы.
  6. Обеспечить приоритет использования отечественного энергетического и коксующегося угля и ограничить использование импортируемого угля. Продлить запрет на импорт электроэнергии из Российской Федерации и Белоруссии.
  7. Обеспечить постоянную 100% реализацию угольной продукции государственных предприятий и своевременную оплату согласно заключенным договорам.
  8. Разработать механизм государственного регулирования ценообразования на угольную продукцию на рынках Украины.
  9. Восстановить запрет на осуществление полного отключения электроснабжения государственным угольным предприятиям на период действия карантина.
  10. Выделить средства из Государственного бюджета на финансирование мероприятий по погашению задолженности за электрическую энергию, которая образовалась до 01.07.2019 года.
  11. Установить угледобывающим государственным предприятиям тариф на электроэнергию как для потребителей электроэнергии I класса напряжения и предоставить угледобывающим государственным предприятиям статус защищенного потребителя.
  12. Вернуть подземный стаж ИТР, отмененный по списку № 2.

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