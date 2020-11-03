Отдайте нашу зарплату: В Киеве протестуют горняки госшахт Угледара (Фото)

Возле Верховной Рады Украины сегодня, 3 ноября, начали акцию протеста шахтеры государственных угледобывающих предприятий «Шахта им. Н.С. Сургая» и «Южнодонбасская-1» (Угледар, Донецкая обл.). Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, протестующие выдвинули такие требования: