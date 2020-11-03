Отдайте нашу зарплату: В Киеве протестуют горняки госшахт Угледара (Фото)

Возле Верховной Рады Украины сегодня, 3 ноября, начали акцию протеста шахтеры государственных угледобывающих предприятий «Шахта им. Н.С. Сургая» и «Южнодонбасская-1» (Угледар, Донецкая обл.). Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook.
По его словам, протестующие выдвинули такие требования:
- Немедленно погасить задолженность по заработной плате перед работниками угольных предприятий.
- Осуществить перераспределение расходов государственного бюджета, предусмотренных Министерством энергетики в сумме 77,356 млн.грн по бюджетной программе «Реструктуризация угольной отрасли», направить на погашение задолженности по заработной плате работников угольных предприятий.
- Увеличить расходы до конца 2020 года по бюджетной программе «Реструктуризация угольной отрасли» с внесением соответствующих изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2020 год».
- Решить вопрос о повышении уровня тарифных ставок и окладов до 25% путем внесения соответствующих изменений в Коллективный договор в целях роста заработной платы работников.
- Внести изменения в Отраслевое соглашение по установлению тарифных ставок и должностных окладов работников угольной отрасли исходя из размера минимальной заработной платы.
- Обеспечить приоритет использования отечественного энергетического и коксующегося угля и ограничить использование импортируемого угля. Продлить запрет на импорт электроэнергии из Российской Федерации и Белоруссии.
- Обеспечить постоянную 100% реализацию угольной продукции государственных предприятий и своевременную оплату согласно заключенным договорам.
- Разработать механизм государственного регулирования ценообразования на угольную продукцию на рынках Украины.
- Восстановить запрет на осуществление полного отключения электроснабжения государственным угольным предприятиям на период действия карантина.
- Выделить средства из Государственного бюджета на финансирование мероприятий по погашению задолженности за электрическую энергию, которая образовалась до 01.07.2019 года.
- Установить угледобывающим государственным предприятиям тариф на электроэнергию как для потребителей электроэнергии I класса напряжения и предоставить угледобывающим государственным предприятиям статус защищенного потребителя.
- Вернуть подземный стаж ИТР, отмененный по списку № 2.