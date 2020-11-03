Проблемы, давление кругом: Продлит ли Рада закон о порядке местного самоуправления в ОРДЛО

До конца года Верховная Рада должна продлить действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО. О том, будет ли это сделано, рассказал глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук, передает «Интерфакс-Украина».

«Я надеюсь, что в данном случае, поскольку это уже принималось, и это уже обсуждалось, и мы видим, в какой ситуации живет сегодня Украина, проблемы со всех сторон, давление кругом, – депутаты не будут искать причины, как не принять это решение», – сообщил Кравчук.

«Сейчас в парламенте создана депутатская группа, они, кстати, выезжали на Донбасс, как платформа для поддержки ситуации на Донбассе и создания соответствующей законодательно-правовой базы для того, чтобы двигаться вперед, к миру. И это важно, в том числе и для нас, для украинской делегации в ТКГ», – добавил он.