Растут цены на жилье: Квартиры в пригороде Киева на 50% дешевле, чем в столице (Видео)

В Украине растет стоимость жилья. Согласно данным Государственной службы статистики, цены на квартиры увеличились на 10%. Наибольший рост – в Киеве. Поэтому покупатели ориентируются на пригороды столицы.

Село Софиевская Борщаговка расположена в 3 км от Киева. Здесь построены современные жилкомплексы, спрос на новые квартиры – высокий. «Здесь развитая инфраструктура, жилкомплекс – это охраняемая территория. В нежилом фонде расположены кафе, парикмахерские и пр. Ряд услуг сферы обслуживания можно удовлетворить, не выезжая за пределы комплекса», – рассказывает риелтор Ирина Кечеджи.

Отопление в жилкомлексах индивидуальное. «В каждой квартире двухконтурный котел. Один контур – на подогрев комнаты, второй – на горячую воду. Котел газифицированный. Но есть и с электрокотлами», – демонстрирует риелтор.

Просторная 1-комнатная квартира в 83 кв. м с панорамными окнами, «голая» – без ремонта, в таких комплексах в среднем стоит 55 тыс. долл. Это намного дешевле, чем такая же квадратура в самом Киеве.

«Если квартира с ремонтом, в зависимости от уровня ремонта, это 65-75 тыс. долларов. До 80-ти», – уточняет Кечеджи.

При этом в пригороде Киева можно найти и более бюджетные варианты. Жилье за чертой Киева в среднем на 50% дешевле, чем в столице. Например, новая 1-комнатная квартира в новом жилкомплексе:

на расстоянии до 10 км от Киева обойдется в 26-35 тыс. долл.;

на расстоянии 10-20 км – 23-29 тыс. долл.;

более 20 км – 16-27 тыс. долл.

Стоимость новых 2-комнатных квартир:

до 10 км до Киева – 40-45 тыс. долл.;

на расстоянии 10-20 км – 36-40 тыс. долл.;

более 20 км – 33-37 тыс. долл.

«У кого ограничен бюджет для приобретения квартиры в Киеве, не хватает даже на однокомнатную квартиру эконом-класса ("гостинка" или "хрущевка"), то за эти деньги в пригороде можно взять комфортабельную однушку или даже небольшую двушку», – поясняет риелтор.

Самые дорогие – 3-комнатные квартиры:

до 10 км до Киева – 55-80 тыс. долл.;

на расстоянии 10-20 км – 50-60 тыс. долл.;

более 20 км – 45-50 тыс. долл.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру ТК «Украина»