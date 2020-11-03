На Донетчине 70% всех случаев COVID-19 зафиксированы в октябре, – Кириленко

В Донецкой области с начала действия карантина подтверждены 11 736 случаев COVID-19. Из них 8 178 (70%) – были зафиксированы в прошлом месяце. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня, 3 ноября, на брифинге в ДонОГА.

Он добавил, что сейчас на лечении находятся 7 233 пациента. За весь период подтверждено 139 смертей от коронавируса, в том числе 84 из них – в октябре.

Глава области также прокомментировал «скачки» в статистике заболеваемости за сутки.

«Конечно, вы видите, какие обороты приобретает пандемия. В связи с этим и Министерство здравоохранения подошло к изменению протокола отбора проб для тестирования. Сначала выявление симптомов – потом тестирование. Но так было не все время, поэтому сформировалась очередь образцов на тестирование. Прежде всего, сейчас делаются тесты тем, кто болеет и имеет симптомы. Предыдущую очередь мы погасили, но она снова начала накапливаться», – сказал Кириленко.

Он пояснил, что очередь собирается за счет тех людей, которые чувствуют себя удовлетворительно, либо не имеют симптомов, и их образцы будут отработаны позднее.

«Сейчас в сутки идет заболеваемость до 250 человек, это без учета очереди на тестирование», – уточнил Кириленко.

Присутствующий на брифинге директор Департамента здравоохранения ДонОГА Владимир Колесник добавил, что за последнее время очередь на тестирование удалось уменьшить с 7 тысяч до 3 178 человек (по состоянию на 2 ноября).