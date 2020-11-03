На неподконтрольной и подконтрольной Луганщине умерли по три человека с COVID-19

На подконтрольной украинским властям части Луганской области за минувшие сутки умерли трое мужчин с COVID-19, на неподконтрольной также умерли три человека.

Как сегодня, 3 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, за сутки лабораторно подтвержден 121 новый случай COVID-19. Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли трое мужчин: с Беловодского района (71 год), Кременского (60 лет) и Троицкого (79 лет).

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 34;

Лисичанск – 2;

Рубежное – 16;

Беловодский район – 4;

Кременской – 12;

Марковский – 7;

Новоайдарский – 6;

Новопсковский – 12;

Станично-Луганский – 1;

Старобельский – 23;

Троицкий – 4 человека.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 3 881 человека, из них:

выздоровели – 1 515 человек;

лечатся – 2 284 пациента (257 – стационарно, 2 027 – амбулаторно);

умерли – 82 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом, составляет 51%.

В «ЛНР» «минздрав» на местных интернет-ресурсах заявляет о трех летальных случаях пациентов с коронавирусом за сутки. «С начала пандемии медики республики зарегистрировали 88 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – уверяют в «ЛНР».

Информация об общем количестве заболевших и выздоровевших не опубликована.