На неподконтрольной и подконтрольной Луганщине умерли по три человека с COVID-19

На подконтрольной украинским властям части Луганской области за минувшие сутки умерли трое мужчин с COVID-19, на неподконтрольной также умерли три человека.
Как сегодня, 3 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, за сутки лабораторно подтвержден 121 новый случай COVID-19. Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли трое мужчин: с Беловодского района (71 год), Кременского (60 лет) и Троицкого (79 лет).
География выявленных заболеваний:
- город Северодонецк – 34;
- Лисичанск – 2;
- Рубежное – 16;
- Беловодский район – 4;
- Кременской – 12;
- Марковский – 7;
- Новоайдарский – 6;
- Новопсковский – 12;
- Станично-Луганский – 1;
- Старобельский – 23;
- Троицкий – 4 человека.
За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 3 881 человека, из них:
- выздоровели – 1 515 человек;
- лечатся – 2 284 пациента (257 – стационарно, 2 027 – амбулаторно);
- умерли – 82 человека.
Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом, составляет 51%.
В «ЛНР» «минздрав» на местных интернет-ресурсах заявляет о трех летальных случаях пациентов с коронавирусом за сутки. «С начала пандемии медики республики зарегистрировали 88 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – уверяют в «ЛНР».
Информация об общем количестве заболевших и выздоровевших не опубликована.