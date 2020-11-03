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На неподконтрольной и подконтрольной Луганщине умерли по три человека с COVID-19

03.11.20 15:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На подконтрольной украинским властям части Луганской области за минувшие сутки умерли трое мужчин с COVID-19, на неподконтрольной также умерли три человека.

Как сегодня, 3 ноября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, за сутки лабораторно подтвержден 121 новый случай COVID-19. Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли трое мужчин: с Беловодского района (71 год), Кременского (60 лет) и Троицкого (79 лет).

География выявленных заболеваний:

  • город Северодонецк – 34;
  • Лисичанск – 2;
  • Рубежное – 16;
  • Беловодский район – 4;
  • Кременской – 12;
  • Марковский – 7;
  • Новоайдарский – 6;
  • Новопсковский – 12;
  • Станично-Луганский – 1;
  • Старобельский – 23;
  • Троицкий – 4 человека.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 3 881 человека, из них:

  • выздоровели – 1 515 человек;
  • лечатся – 2 284 пациента (257 – стационарно, 2 027 – амбулаторно);
  • умерли – 82 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным коронавирусом, составляет 51%.

В «ЛНР» «минздрав» на местных интернет-ресурсах заявляет о трех летальных случаях пациентов с коронавирусом за сутки. «С начала пандемии медики республики зарегистрировали 88 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус», – уверяют в «ЛНР».

Информация об общем количестве заболевших и выздоровевших не опубликована.

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