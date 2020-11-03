Заняты на 67%: Глава Донецкой ОГА рассказал о подготовке дополнительных мест для больных COVID-19

В Донецкой области определены 28 лечебных учреждений для госпитализации больных и пациентов с подозрением на COVID-19. Их загруженность составляет 67%. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня, 3 ноября, на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Всего это 2 167 коек, в том числе 146 мест – в интенсивной реанимационной терапии. Общая загруженность коек по состоянию на сегодня – 67%. Эти проценты меняются, могут возрастать. Три недели назад у нас доходило до 100%», – отметил Кириленко.

По его словам, количество больниц и мест для пациентов с COVID-19 увеличивается.

«Сейчас у нас уже подготовлены два учреждения третьей очереди для размещения больных коронавирусом. Они оборудованы полностью, подведен кислород к каждому койко-месту», – добавил глава области.

Он также сообщил, что сейчас начинается новый этап, развертывание так называемых спецлокаций.

«До завтра будут переданы наши предложения в МОЗ по размещению этих спецлокаций. Но это будет уже четвертая очередь (для приема больных коронавирусом – ред.), и мы будем к этому готовиться. Однако у нас есть третья очередь, и она подготовлена. Какие это места, как они будут размещены, – дополнительно мы сообщим, сейчас по ним уже идет работа», – сказал Кириленко.

Он подчеркнул, что с местами для больных COVID-19 ситуация достаточно сложная, но контролируемая.