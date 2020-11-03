В Донецкой области уволили главного государственного санитарного врача

Руководитель Донецкого областного лабораторного центра Минздрава Украины Василий Гончаренко, который исполнял обязанности главного государственного санитарного врача Донецкой области, уволен с занимаемой должности. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня, 3 ноября, на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«У меня были существенные нарекания к его работе, темпам работы. И, конечно, я был инициатором этого вопроса для того, чтобы мы взяли тот темп, нужный для достижения результатов, где мы не можем терять время», – пояснил Кириленко.

По его словам, в настоящее время назначен новый и.о. главного санитарного врача Донецкой области.

«Будем смотреть на темпы, результаты, задачи которые мы ставим и ставит главный санитарный врач по вертикали МОЗ. Выводы делать я буду на месте и будем на связи с замглавы МОЗ Виктором Ляшко», – подчеркнул глава области.

Напомним, в марте 2020 года, когда с началом эпидемии COVID-19 стали восстанавливать санитарно-эпидемиологическую службу, Василий Гончаренко был назначен исполняющим обязанности главного санитарного врача Донецкой области.