Собирают опавшую листву: В зоопарке «ДНР» нечем кормить животных (Фото)

В Докучаевске находится один из двух крупных зоопарков «ДНР» (второй – в Придорожном). Он был создан задолго до войны на территории бывшего пионерлагеря силами коллектива Докучаевского флюсо-доломитного комбината (ДФДК). Здесь живут порядка 100 разнообразных животных.

До 2014 года зоопарк поддерживался заводом, но при «ДНР» после «национализации» предприятия неприбыльный актив был снят с финансирования. Сам ДФДК на сегодня имеет 4-месячную задолженность по выплате заработной платы.

После 2018 года, с приходом в «ДНР» к власти Дениса Пушилина, проблему еще более усугубились – зоопарк обозначили как «хозрасчетное» предприятие, из-за отсутствия средств пришлось отказаться от газового отопления, пользуются буржуйками. Единственное – выделили 5 ставок с минимальным окладом.

Один из «республиканских» телеканалов впервые снял сюжет именно о проблемах зоопарка. Главный зверовод Анастасия Гладущенко на камеру поясняет – животным не хватает корма. Ситуация доходит до абсурда. «Мы собираем даже листья, которые опали. Потому что сена хватит всего на месяц. И то, мы его "выгрызаем"», – говорит Гладущенко.

«Вот лишь сколько сена у нас есть. Есть еще рулон сена и соломы. Но этого для животных хватит максимум на месяц, не более», – демонстрирует она «склад»:

Вход в парк – бесплатный. После 2014 года при «ДНР» здесь накопились долги. Ситуация такова, что приходится выбирать – поехать за сеном в другой город, или починить замки на вольерах. А впереди еще и зима.

Сейчас к холодам готовят зимний птичник, который будут отапливать дровами – в буржуйках, которые установили год назад. Хотя газовое отопление в помещения проведено, но если его включить, то долги парка еще увеличатся.

По словам директора, сейчас зоопарк выживает за счет неравнодушных людей – кто-то привозит корм, кто-то помогает ухаживать за животными.

«Это предприятие находится на хозрасчете. Какой хозрасчет, если ничего не продается и ничего не производится? Есть одна теплица, из которой весной рассаду продали – и все», – возмущается волонтер Ирина Радюк.

Денег у «властей» Докучаевска на зоопарк нет. Например, город Шахтерск ранее подарил парку тонну сена – но ни у «властей», ни у парка не нашлось нужного транспорта, чтобы привезти «подарок». Пришлось искать транспорт среди неравнодушных.

«Даже если нам выделяют что-то – продукты, корма для животных – мы сталкиваемся с тем, что это все по республике нужно забирать. А транспорта такого у нас нет», – комментирует «управляющая делами администрации Докучаевска» Наталья Никифорова.

Сейчас зоопарку нужна помощь во всем – корм, дрова, или просто перевозка грузов.

А вскоре в зоопарк завезут двух диких лошадей – жеребца и кобылу. Ранее их выпустили в Хомутовскую степь, но они начали поедать редкие экземпляры флоры. В зоопарке для них планируют построить отдельный загон, но чем кормить «новичков» – не ясно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube и соцсетей