Закон о языке будет признан конституционным, – Яценюк

Конституционный суд признает языковой закон конституционным. Однако этим решением суд будет спасать себя, а не украинский язык. Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер «Народного Фронта» Арсений Яценюк в своем Telegram-канале.

«Закон о языке, за который боролась вся фракция "Народный Фронт" и ее тогдашние представители Андрей Парубий, Николай Княжицкий, Виктория Сюмар и другие, – будет признан конституционным. Убежден», – написал политик.

«Без сомнения, этот закон соответствует Конституции. Однако этим решением КС будет спасать себя, а не язык», – подчеркнул Арсений Яценюк.