Заводы ушли «в Украину»: В «ДНР» новая проблема с регистрацией домов и получением «паспортов»

В «ДНР» существуют многоэтажные дома, которые официально не имеют балансосодержателя, и проживающие там многие годы люди – не могут оформить прописку и вообще не имеют права проживать в этих квартирах. Вопрос активизировался в период «ДНР», когда люди захотели получить российские паспорта, а главное условие для этого – наличие «паспорта ДНР». При этом «республиканский паспорт» оформляется только при наличии местной прописки.

В «ДНР» эта проблема вырисовалась в нескольких аспектах: она касается как домов, построенных до 2014 года, так и ведомственных домов, которые находились на балансе украинских предприятий.

Первая ситуация корнями уходит в 90-е годы прошлого века, когда при распаде Советского Союза некоторые дома не успели ввести в эксплуатацию и соответственно передать кому-либо на баланс. Такие дома строились крупными промышленными предприятиями, которые в 90-е годы обанкротились. Квартиры предназначались для их сотрудников.

Например, такой дом есть в Макеевке. «Один дом предприятие успело достроить. А один дом люди своими силами достраивали и вселились в него. Это 12 квартир, все жители прекрасно друг друга знают, много лет проработали на одном предприятии. Но документы на дом не были оформлены, и со временем вопрос усугубился», – рассказала адвокат Анастасия Буторкина, работающая в «ДНР».

В 2003-2011 годы шли судебные тяжбы по передаче дома на баланс. «Был создан ЖЭК, который должен был заниматься и поквартирным ведомственным учетом. Но движение началось только в 2014 году – все документы были подготовлены, но довести до конца дело не успели. Ситуация сложная. Люди лишены права даже проживать в этом доме, правовладение тоже невозможно оформить, т.к. нет государственной регистрации. И сейчас эти люди не могут прописаться, и соответственно – не могут получить паспорт ДНР», – пояснила «экс-министр юстиции ДНР», юрист Елена Радомская.

Люди в очередной раз решили «узаконить» свой дом в 2016-2017 годах уже при «ДНР». Один из жителей обратился в «суд» Макеевки, «суд» признал право проживания в квартире данного мужчины и 3-х членов его семьи.

Остальные 11 квартир этого дома аналогично захотели «узаконить» свое право. Также по шаблону подали «иски», но в разные «суды» Макеевки, и по ним мнение «судов» было иное. «Тогда они подали апелляцию. Очень длительным было рассмотрение. И в итоге, было получено 12 решений судов, по которым люди вместе с членами своих семей имеют право проживать в данных квартирах», – продолжила Буторкина.

Но право проживания – это еще не регистрация. И «миграционная служба ДНР» отказалась прописывать людей в данных помещениях. «А без регистрации они не могут оформить паспорта ДНР. А оформить регистрацию не могут, потому что нет права собственности на недвижимость. Сейчас вопрос по таким домам решается на уровне правительства», – добавила Радомская.

Схожие новые проблемы возникли после 2014 года. Многие дома находились на балансе предприятий, которые юридически переместились на подконтрольную Украине территорию. По факту в «ДНР» эти предприятия были «национализированы», перерегистрированы в «республике», но дома остались на балансе украинских предприятий. И теперь у таких домов нужно менять балансодержателя. Как отметила Радомская, такая ситуация возникла, например, по домам угольного объединения «Макеевуголь».

«У нас также еще много многоквартирных жилых домов, которые находятся на земле, которая принадлежала шахтам, заводам и т.д. Вопрос решаемый, но нужно обращаться в суд, есть практика решить вопрос в гражданском процессе», – прокомментировала Радомская.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube