В «ЛНР» убийцу приговорили к 14,5 годам тюрьмы

«Верховный суд ЛНР» приговорил жителя Стаханова (после декоммунизации – Кадиевка) к лишению свободы на срок 14 лет и 6 месяцев за убийство двух человек. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ЛНР».

Отмечается, что в феврале 2020 года трое жителей Стаханова совершили хулиганские действия в отношении семьи из 4-х человек, в результате которых двое членов семьи были убиты.

В июле «суд» вынесен «приговор» в отношении двух мужчин, которых признали виновными в совершении хулиганства с применением оружия. Одному назначили 3,5 года лишения свободы, другому – 2 года испытательного срока.

«Третий подсудимый признан виновным в совершении убийства двух лиц из хулиганских побуждений, а также незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов, и ему назначено окончательное уголовное наказание в виде 14 лет и 6 месяцев лишения свободы», – говорится в сообщении.

Осужденные обжаловали решение «суда», но «приговор» оставили без изменений.