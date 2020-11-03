Мало: В ДонОГА сообщили, сколько лабораторий делают тесты на COVID-19

В Донецкой области на сегодняшний день ПЦР-тест на коронавирус выполняют 9 лабораторий: 5 коммунальных и 4 частных. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«В сутки они в среднем выполняют 1600 тестов. Но я вам откровенно говорю – это мало. Задача стоит – выполнять 2500 тестов, в декабре они будут», – сказал глава области.

В частности, коммунальная лаборатория в Краматорске в сутки выполняет 90-180 тестов. Для нее поставлена задача выйти на 360 тестов. «Сейчас в сутки делаются 2 закладки. Задача стоит – делать 4 закладки. Нынешняя ситуация связана с тем, что подготовка проб идет в ручном режиме. 28 октября должна была быть поставлена автоматическая станция, но она, к сожалению, еще к нам не поступила. Как только ее поставят, эффективность работы лаборатории увеличится в 2 раза. Международники, которые должны ее доставить, говорят, что нужно [подождать] еще 2 недели», – пояснил директор Департамента здравоохранения ДонОГА Владимир Колесник.