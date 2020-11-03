Грозит до 7 лет: На Донетчине будут судить начальника областной патрульной полиции (Фото)

В суд направлен обвинительный акт в отношении начальника Управления патрульной полиции в Донецкой области Департамента патрульной полиции. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

В ГРБ напомнили, что в июле 2020 года правоохранители провели обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции. Так, в кабинете начальника полиции следователи обнаружили гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения.

«Таким образом, начальник Управления патрульной полиции в Донецкой области Департамента патрульной полиции обвиняется в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины)», – говорится в сообщении.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, речь идет о начальнике Управления патрульной полиции Донетчины Михаиле Вершинине. В июле в Мариуполе разоблачили командира взвода роты тактико-оперативного реагирования («ТОР»), двух его подчиненных и полицейского из управления патрульной полиции – их обвиняют в «крышевании» торговли наркотиками, похищении людей, превышении власти и вымогательстве денежных средств.

Ввиду этих событий от должности был отстранен глава патрульной полиции Донецкой области Михаил Вершинин. «Мое отстранение – это абсолютно законное действие, так как из-за событий с "ТОРом", должно быть проведено служебное расследование. Всегда в таких резонансных случаях отстраняют руководителя», – пояснял в июле глава патрульных.

Однако, в прокуратуре утверждают, что Вершинина подозревают в приобретении и хранении боеприпасов без предусмотренного законом разрешения. Так, во время обыска в его кабинете, который провели 9 июля, правоохранители нашли в сейфе гранату Ф-1 и более тысячи патронов калибром 7,62 до автоматического оружия.

Отстранение Вершинина от должности вызвало широкий общественный резонанс, и после возмущений общественности, акций протеста и массой обращений в ведомства в сентябре начальник управления вновь приступил к выполнению своих обязанностей. Однако в октябре областная прокуратура через суд добилась вновь освобождения Вершинина от должности.