Кравчук рассказал о роли священнослужителей в ТКГ по Донбассу

Священнослужители еще не входят в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Они просто наблюдают за ходом видеоконференций ТКГ. Об этом рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает «Интерфакс-Украина».

«Они не вовлечены [вовлечены в работу ТКГ]. Они просто проявили инициативу, и приходят слушать, как ведется эта видеоконференция… Они сидят и слушают, какие мы ставим вопросы, предложения выдвигаем, как встречаем их предложения, кто как относится к внесенным предложениям. И они настолько глубоко переживают, мне приятно просто поблагодарить их, они занимаются так глубоко этими вопросами, чисто по-человечески, через веру, через сердце, через душу», – сказал Кравчук.

«Когда они присутствуют, то я сам чувствую какую-то еще большую, я бы так сказал, ответственность. Потому что даже по экономическим, социальным и другим вопросам речь идет о жизни и смерти, о человеке», – добавил он.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский предложил привлечь к работе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителей религиозных организаций.