Фонд Рината Ахметова передал два аппарата ИВЛ медикам Константиновки

Инфекционная больница Константиновки получила два высококлассных аппарата искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова и компании «Углепромтранс». Это вторая передача современного медицинского оборудования в Константиновке. Несколько месяцев назад это лечебное учреждение уже получило от Фонда 3 аппарата ИВЛ. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает пресс-служба Фонда.

«Коронавирус стал настоящим вызовом, и только вместе мы можем справиться. Ничего подобного мы не видели прежде, больные крайне тяжелые. Самое ужасное, что никакие лекарства и врачебный талант не в силах помочь при отсутствии надлежащей кислородной поддержки. У нас сейчас более половины таких больных, и многим нужна искусственная вентиляция легких, без нее вылечить практически невозможно. Главное достоинство аппаратов ИВЛ от Фонда в том, что они позволяют проводить неинвазивную, то есть более щадящую вентиляцию. Она сохраняет органы грудной клетки и меньше сказывается на сердце. Подарок Фонда спасет как можно больше человеческих жизней», – рассказала главврач больницы Надежда Шейченко.

Специалист Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Натальи Никуленко напомнила, что врачи остаются на передовой борьбы с коронавирусом. «В очередной раз благодарим Фонд за поддержку. Это колоссально ощутимая помощь. Благодаря этим аппаратам наши больные выздоравливают», – отметила она.

В опорные государственные больницы в 12 регионах страны поступили более 160 высококлассных аппаратов ИВЛ от Фонда Рината Ахметова. «Первые из них переданы еще в марте 2020 года. Оборудование от Фонда поставляется как в крупные клиники областных центров, так и небольшие больницы регионов Украины, делая современную медицину европейского уровня доступной для всех. Ведь во многих учреждениях здравоохранения аппараты ИВЛ либо отсутствовали совсем, либо были закуплены еще в прошлом веке, поэтому врачи не могли предоставить качественную медицинскую помощь пациентам с осложнениями COVID-19. Аппараты ИВЛ, которые приобрел для украинских медиков Фонд Рината Ахметова, это реанимационное оборудование высокого класса. Такие аппараты будут актуальны даже через много лет и необходимы для лечения тяжелобольных, спасения жизни людей по всей Украине», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Представитель компании «Углепромтранс» Татьяна Сытник отметила, что именно в аппаратах ИВЛ украинская медицина нуждалась больше всего. «Несмотря на дефицит высокотехнологичного медицинского оборудования в мире Фонд Рината Ахметова сумел закупить и привезти его в Украину. Это оборудование в числе самых современных в мире, но самое главное – оно простое в использовании и в значительной мере исключает влияние человеческого фактора. Поэтому переданные аппараты могут быть использованы сразу же после инсталляции, что очень важно в условиях эпидемии, когда спасать жизни нужно здесь и сейчас. Ведь это самое главное», – подчеркнула она.

Вместе с аппаратами ИВЛ опорные больницы Донецкой области получили от Фонда Рината Ахметова более 50 тысяч единиц средств индивидуальной защиты и 100 000 экспресс-тестов.