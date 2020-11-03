Открытие 10 ноября КПВВ «Счастье» и «Золотое» – окончательное решение

Решение об открытии на Луганщине КПВВ в Счастье и Золотом 10 ноября – уже окончательное. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, передает «Интерфакс-Украина».

«Да, это будет. Вице-премьер Алексей Резников, который занимается этим вопросом, поедет туда 6 ноября, и будет принимать там на месте. Были сомнения, что этого не будет... Но опять же, Резников сказал, что приглашает 6 числа всех приехать и будем принимать на месте», – сказал Кравчук.

«Свою работу Украина сделает обязательно, и 10 ноября эти пункты будут открыты», – констатировал он.

Как сообщалось ранее, КПВВ «Золотое» рассчитан, как для пропуска пешеходов, так и автомобилей. А КПВВ «Счастье» будет только пешеходным.