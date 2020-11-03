Заблокировали документацию: В теризбирком Мариуполя вызвали полицию (Видео)

В Мариуполе территориальная избирательная комиссия до сих пор не может объявить итоги голосования за кандидатов в депутаты городского совета. Сегодня, 2 ноября, в дворце культуры «Украинский дом», где работают члены ТИК, было неспокойно, передает телеканал «Сигма».

После обеда представители одной из политических сил блокировали работу комиссии – кричали и не пускали в комнату, в которой хранилась документация. Ситуацию под контроль пришлось брать полиции.

«Дверь возьмут под охрану два полицейских. Сюда никто не зайдет. Все мы выйдем в коридор для того, что следователи принимали заявления и принимали процессуальное решения», – распределяет действия правоохранитель.

Кандидат в депутаты горсовета от партии «Блок Вадима Бойченко» Оксана Гринько считает, что такие действия политических оппонентов – нарушение законных прав членов комиссии и кандидатов в депутаты. «Если комиссия не сможет самостоятельно решить, то избирательная комиссия высшего уровня может взять на себя полномочия городской избирательной комиссии и установить результаты выборов в Мариуполе. Я вижу, что некоторые не заинтересованы в том, чтобы установить реальные результаты, поэтому идет давление на комиссию и мешают ей работать», – сказала она.

Еще одна из причин задержки – иски в суд от членов партий «ОПЗЖ» и «Слуга народа». Таким образом кандидаты в депутаты выясняли – были ли фальсификации.

«Сегодня есть два решения суда. Суд постановил и отказал в этих исках. Формулировка была такой, что выборы прошли без нарушений и в рамках законодательства. И принятые ТИК результаты указано признать действительными. Поэтому мы сегодня требуем, чтобы результаты выборов были оглашены публично и уже пора закончить с подсчетами и уже начать работать», – отметила кандидат в депутаты горсовета от партии «Слуга народа» Ксения Сухова.

Сегодня несколько членов ТИК и ее председатель Анатолий Палайничук находились на судебном заседании. Зампредседателя ТИК Ольга Мироненко подчеркнула, что таких полномочий им не предоставляли. Кроме того, она не знает, где находятся ключи от сейфа с протоколами и печатью. Вероятно, все это – за заблокированными дверями.

«Работа комиссии заблокирована, лица препятствуют доступу в помещение. По данному факту мы обратились в правоохранительные органы. Все объяснения, которые предоставляются председателем комиссии и другими членами, которые присутствуют в судебном заседании, это их особое мнение, и отнюдь не решение коллегиальной комиссии», – пояснила Мироненко.

«Полиция фиксирует все нарушения, составляет административные протоколы о недопуске членов комиссии к этой комнате. И мы ждем уже заседание комиссии, чтобы уже объявили о результате выборов», – добавил секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма.

Когда же избирательная комиссия начнет заседание и объявит финальные данные – пока неизвестно. Сейчас правоохранители отрабатывают все обращения.