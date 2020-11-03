Рада продолжает убирать термин «инвалид» из законодательства

Верховная Рада проголосовала за законопроект №3965 о внесении изменений в Кодекс Украины о переименовании и приведении в соответствие терминологии, касающейся людей с инвалидностью, передает «Громадське радіо».

«За» проголосовали 293 депутата.

Верховная Рада Украины постановила в КУоАП заменить:

фразу «инвалидам I или II группы» на «лицам с инвалидностью I или II группы»;

слово «ребенок-инвалид» на «ребенка с инвалидностью»;

слова «Закона Украины "Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине"» на «Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине"»;

слова «Фонд социальной защиты инвалидов» на «Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью»

в тексте Кодекса слово «инвалиды» во всех падежах заменить словами «лица с инвалидностью» в соответствующем падеже.

Этот закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, в 2016 году Верховная Рада внесла изменения в украинский перевод ратифицированной Конвенции о правах лиц с инвалидностью. В частности, термин «инвалид» заменен на «лицо с инвалидностью», что обеспечило соответствие национальной версии англоязычному оригиналу. В дальнейшем к этому соответствию должно быть приведено все украинское законодательство, в котором по мировым стандартам такие люди должны обозначаться не «инвалидами», а «лицами с инвалидностью». Последний термин считается корректным и недискриминационным.