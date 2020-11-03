Россия – в 7-ми «горячих» точках: Путин устал от войны на Донбассе

Из-за массы конфликтов, в которых сейчас участвует Россия, Украина для Владимира Путина не находится на первом месте. Такое мнение высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает «Интерфакс-Украина».

«Россия сейчас присутствует в семи "горячих" точках мира. Присутствует не просто словами, а своими войсками, оружием, своими людьми и тому подобное. Это глобальная система. И Украина среди этих семи. То есть если бы он (Путин, – ред.) даже и хотел, то сосредоточиться на одной Украине он просто не способен. А это вопрос мирового масштаба. Выборы в Америке – это также вопрос для него важный. И поэтому Украина не на первом месте», – сказал Кравчук.

Он добавил, что наша страна не на первом месте и для США, и для Европы: «Для них важен, например, Ближний Восток – где считают, может начаться непредсказуемая катастрофа. Они так видят мир».

«Мы же видим по-другому. Для нас, для Украины, это наша одна беда – война. Наша война, украинская, с Россией. Поэтому здесь это острый, важный для нас вопрос, и мы все должны этим заниматься: и оппозиция, и не оппозиция. Нельзя здесь делить Украину, когда идет война, когда убивают людей, когда разрушаются наши города и села, и инфраструктура. И как это мы здесь будем "оппозиция против". Оппозиция – это ведь тоже власть. Только она "не при исполнении". Это что, чужие какие-то люди? Им безразлична Украина? Я просто не могу себе представить. То есть здесь наша совместная работа. И я надеюсь, что такая наступательная совместная работа должна дать сдвиги», – подчеркнул Кравчук.

Первый президент Украины также отметил, что у него в России есть знакомые, с которыми он вместе учился, и которые в свое время работали помощниками должностных лиц. В телефонном разговоре, они высказали мнение, что «в Кремле, лично у президента России» есть желания выйти из ситуации с Украины, при этом не поступаясь амбициями «Потому что это очень сложно, не все президенты готовы сказать, что они ошибаются. Они готовы всегда говорить, что они никогда не ошибаются», – сказал Кравчук.

По его мнению, Россия устала от войны на Донбассе, «и не только на Донбассе». «И если бы мы нашли совместно какие-то пути, которые не поставили, как они считают, Россию в невыгодное положение, в политически международном плане, я думаю, что это дало бы конкретные результаты. Для меня лично не имеет значения, преподнесет это Путина или наоборот. Мне нужно, чтобы в Украине был мир… Я готов на компромиссы, на разговоры. Но компромиссы – это же взаимные, а не просто односторонние компромиссы, или одностороннее движение. Это движение на встречу. Компромиссы – это поиск лучшего решения», – резюмировал глава украинской делегации.