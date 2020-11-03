«А почему без маски?»: В Донецке обсуждают бесстрашного голубя (Видео)

Жители Донецке сняли на видео голубя, который «ехал» на окне рядом с водителем маршрутного автобуса.

Ситуацию подсмотрели на улице Челюскинцев, в автобусе, следующем по маршруту № 38 «Гладковка – Автостанция "Центр"». Голубь всю дорогу сидел на окне, водитель периодически его подкармливал.

Внимание! 18+ Видео содержит ненормативную лексику:

В соцсетях птицу окрестили «бесстрашным донецким голубем». В основном люди шутят, что птица передвигается общественным транспортом без маски, за что в «ДНР» сейчас людей штрафуют:

Татьяна: «Голубь без маски!)))))»;

Андрей: «В автобусе и без маски...Голубя оштрафовали или его разыскивает МГБ?»;

Юлия: «Зайцем едет».

Другие отмечают, что голубь «не бесстрашный, а голодный». И в этом плане переводят ситуацию на жизнь в «республике»: