RU
Все новости

«А почему без маски?»: В Донецке обсуждают бесстрашного голубя (Видео)

03.11.20 20:50

Жители Донецке сняли на видео голубя, который «ехал» на окне рядом с водителем маршрутного автобуса.

Ситуацию подсмотрели на улице Челюскинцев, в автобусе, следующем по маршруту № 38 «Гладковка – Автостанция "Центр"». Голубь всю дорогу сидел на окне, водитель периодически его подкармливал.

Внимание! 18+ Видео содержит ненормативную лексику:

В соцсетях птицу окрестили «бесстрашным донецким голубем». В основном люди шутят, что птица передвигается общественным транспортом без маски, за что в «ДНР» сейчас людей штрафуют:

  • Татьяна: «Голубь без маски!)))))»;
  • Андрей: «В автобусе и без маски...Голубя оштрафовали или его разыскивает МГБ?»;
  • Юлия: «Зайцем едет».

Другие отмечают, что голубь «не бесстрашный, а голодный». И в этом плане переводят ситуацию на жизнь в «республике»:

  • Дмитрий: «Все мы уже не доедаем, жизнь такая»;
  • Родион: «Любая донецкая бабушка, увидев хлеб в открытом окне маршрутки, легко повторила бы этот трюк...»;
  • Влад: «Жизнь Донецких голубей еще хуже, чем людей».

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк