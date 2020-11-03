«А почему без маски?»: В Донецке обсуждают бесстрашного голубя (Видео)

Жители Донецке сняли на видео голубя, который «ехал» на окне рядом с водителем маршрутного автобуса.
Ситуацию подсмотрели на улице Челюскинцев, в автобусе, следующем по маршруту № 38 «Гладковка – Автостанция "Центр"». Голубь всю дорогу сидел на окне, водитель периодически его подкармливал.
Внимание! 18+ Видео содержит ненормативную лексику:
В соцсетях птицу окрестили «бесстрашным донецким голубем». В основном люди шутят, что птица передвигается общественным транспортом без маски, за что в «ДНР» сейчас людей штрафуют:
- Татьяна: «Голубь без маски!)))))»;
- Андрей: «В автобусе и без маски...Голубя оштрафовали или его разыскивает МГБ?»;
- Юлия: «Зайцем едет».
Другие отмечают, что голубь «не бесстрашный, а голодный». И в этом плане переводят ситуацию на жизнь в «республике»:
- Дмитрий: «Все мы уже не доедаем, жизнь такая»;
- Родион: «Любая донецкая бабушка, увидев хлеб в открытом окне маршрутки, легко повторила бы этот трюк...»;
- Влад: «Жизнь Донецких голубей еще хуже, чем людей».