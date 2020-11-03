Электронная трудовая книжка: Как увидеть данные о работе и стаже (Видео)

Узнать данные о своих трудовых отношениях и страховой стаж можно, не выходя из дома. Такой сервис «Электронная трудовая книжка» доступен на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua.

Для этого нужно выполнить следующие шаги.

Шаг 1. Войдите в личный кабинет на портале с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Шаг 1. Выберите раздел «Электронная трудовая книжка». Здесь будут отображены трудовые отношения с 1998 года. Также есть возможность добавить сканкопии бумажной трудовой книжки для дополнения и уточнения информации о вашей трудовой деятельности.

Шаг 3. В личном кабинете можно увидеть информацию о страховом стаже (периоде, за который работодатель делал отчисления от вашей зарплаты, страховой стаж – основа начисления пенсии).

Как воспользоваться сервисом – смотрите в видео:

Напомним, с июля Пенсионный фонд Украины запустил электронный сервис «Сведения о трудовой деятельности», благодаря которому формируется электронная трудовая книжка. Разработана инструкция по оформлению электронной трудовой книжки. Вносить данные может как гражданин (трудящийся, пенсионер), так и работодатель.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»