Денег от МВФ у Украины не будет, – Зеленский

Миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине не будет из-за решения Конституционного суда об отмене е-электронных деклараций. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире «Свободы слова», передает «Громадське радіо».

«Мы получили сразу много сигналов от наших западных партнеров. От Международного валютного фонда не может быть никакой миссии. Можете не ждать, а я не хочу скрывать от общества, о чем идет речь», – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что если миссия МВФ не приедет в Украину – будет «дыра» в бюджете.

«Нам нужна помощь наших партнеров. Такой же отчетный сигнал мы получили от Всемирного банка, от Европейского банка развития, от всех послов Большой семерки, которые находятся в Украине», – добавил президент.

Напомним, что в июне МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 млрд долл. Программа рассчитана на 18 месяцев, а сам кредит – на 5 лет. В июне Украина полностью получила 2,1 млрд долл. первого транша. Второй транш от МВФ ожидался до конца года – в сентябре (который не состоялся) и в декабре.

Как сообщалось ранее, Конституционный суд Украины на закрытом заседании 27 октября по представлению депутатов от «ОПЗЖ» признал несоответствующими Конституции два пункта антикоррупционного законодательства. В частности, КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование чиновников и депутатов, оставив в силе административную и дисциплинарную. Тем самым решение КСУ фактически отменило предоставление публичных электронных деклараций чиновниками. На основании данного решения Национальное агентство по предупреждению коррупции 28 октября в 19:00 закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

В связи с этим, Владимир Зеленский не исключает роспуск Верховной Рады, если парламентом не будет поддержано его решение об увольнении судей Конституционного суда.