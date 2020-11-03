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Помимо имени и фамилии: Украинцам разрешили менять отчества

03.11.20 21:51
Иллюстрация из открытых источников
Иллюстрация из открытых источников

Сегодня, 3 ноября, Верховная Рада проголосовала за законопроект № 2450, который предусматривает возможность менять отчество.

За законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества» проголосовали 259 парламентариев.

До этого момента в Украине разрешалось менять имя и / или фамилию.

После подписания президентом и со вступлением в силу закона № 2450 граждане Украины имеют право:

  • по достижению 16 лет изменить свою фамилию, и (или) собственное имя, и (или) отчество;
  • с 14 лет изменить свою фамилию, и (или) собственное имя, и (или) отчество с согласия родителей (попечителя);
  • с 14 лет изменить свою фамилию, и (или) собственное имя, и (или) отчество с согласия одного из родителей, если второй из родителей умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка и т. п.

«В случае возражения одного из родителей по изменению отчества ребенка спор относительно такого изменения может решаться органом опеки и попечительства. При разрешении спора принимаются во внимание выполнение родителями своих обязанностей по отношению к ребенку и другие обстоятельства, которые удостоверяют соответствие изменения отчество интересам ребенка», – говорится в законе.

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